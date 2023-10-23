Aksi penyerangan sekelompok remaja terhadap warga yang sedang jaga malam terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelaku menyerang warga dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar.

Belum diketahui motif penyerangan ini. Aksi tersebut menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Aksi penyerangan baru berhenti setelah warga yang ketakutan menyelamatkan diri ke dalam gang.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News