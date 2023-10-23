...

Sekelompok Remaja Serang Warga saat Jaga Malam di Jakarta Pusat

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 12:15 WIB
Aksi penyerangan sekelompok remaja terhadap warga yang sedang jaga malam terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelaku menyerang warga dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar.
 
Belum diketahui motif penyerangan ini. Aksi tersebut menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Aksi penyerangan baru berhenti setelah warga yang ketakutan menyelamatkan diri ke dalam gang.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

