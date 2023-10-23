Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution beri selamat ke Gibran. Usai Gibran resmi diusung jadi cawapres Prabowo Subianto, Minggu (22/10).
Bobby berharap jalan yang ditempuh Gibran lancar sampai hari pemilihan. Ia ditanya soal apa tak dilema kakak iparnya jadi cawapres Prabowo saat dirinya ditunjuk oleh PDIP jadi juru kampanye Ganjar-Mahfud.
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Akira Aulia W
