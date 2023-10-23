Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution beri selamat ke Gibran. Usai Gibran resmi diusung jadi cawapres Prabowo Subianto, Minggu (22/10).

Bobby berharap jalan yang ditempuh Gibran lancar sampai hari pemilihan. Ia ditanya soal apa tak dilema kakak iparnya jadi cawapres Prabowo saat dirinya ditunjuk oleh PDIP jadi juru kampanye Ganjar-Mahfud.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News