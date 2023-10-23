Mobil boks bermuatan makanan terguling, Senin (23/10) dini hari. Lokasi di Jalan Arteri Gato Subroto, Mampang Prapatan, Jaksel. Tampak posisi kendaraan terguling di sisi jalan layang Kuningan.

Peristiwa berawal saat mobil boks dari Cileungsi keluar Tol Cawang. Kondisi sopir yang diduga ngantuk membuat mobil menabrak trotoar jalan. Beruntung sopir mobil boks hanya mengalami luka ringan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(fru)

