Sopir Diduga Ngantuk, Mobil Boks Muatan Makanan Terguling di Jakpus

Rio Manik, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 07:31 WIB
Mobil boks bermuatan makanan terguling, Senin (23/10) dini hari. Lokasi di Jalan Arteri Gato Subroto, Mampang Prapatan, Jaksel. Tampak posisi kendaraan terguling di sisi jalan layang Kuningan. 
 
Peristiwa berawal saat mobil boks dari Cileungsi keluar Tol Cawang. Kondisi sopir yang diduga ngantuk membuat mobil menabrak trotoar jalan. Beruntung sopir mobil boks hanya mengalami luka ringan.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Akira Aulia W

