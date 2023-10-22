...

Terharu! Cristiano Ronaldo Lihat Tifo Bergambar Superhero dari Suporter Al Nassr

Para suporter Al Nassr menunjukkan kecintaan mereka untuk Cristiano Ronaldo. Suporter Al-Nassr memamerkan tifo Ronaldo bersosok superhero. Aksi ini diberikan sebagai penghormatan atas pencapaian Ronaldo di level internasional
 
Kejadian tersebut terjadi saat Al Nassr mengalahkan Damac dengan skor 2-1 di Liga Pro Saudi 2023-2024 di KSU Stadium. Di laga itu megabintang asal Portugal itu menyumbang satu gol lewat tendangan bebas.
 
