Para suporter Al Nassr menunjukkan kecintaan mereka untuk Cristiano Ronaldo. Suporter Al-Nassr memamerkan tifo Ronaldo bersosok superhero. Aksi ini diberikan sebagai penghormatan atas pencapaian Ronaldo di level internasional

Kejadian tersebut terjadi saat Al Nassr mengalahkan Damac dengan skor 2-1 di Liga Pro Saudi 2023-2024 di KSU Stadium. Di laga itu megabintang asal Portugal itu menyumbang satu gol lewat tendangan bebas.

