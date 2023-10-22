Kabel udara di Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, terbakar, Minggu (22/10/2023) pagi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik
Kebakaran ini menimbulkan percikan api hingga letupan yang membakar rangkaian kabel.
Peristiwa ini membuat pengendara yang melintas ketakutan dan terpaksa memutar arah. Sebanyak 4 unit damkar dan belasan personel dikerahkan.
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow