Kabel udara di Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, terbakar, Minggu (22/10/2023) pagi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik

Kebakaran ini menimbulkan percikan api hingga letupan yang membakar rangkaian kabel.

Peristiwa ini membuat pengendara yang melintas ketakutan dan terpaksa memutar arah. Sebanyak 4 unit damkar dan belasan personel dikerahkan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

