Tiga orang pria mencuri besi proyek pembangunan JPO Stasiun Pondok Kopi, Jaktim. Ketiganya ditangkap saat hendak menjual barang curian.
Lokasi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Jaktim, Minggu (22/10). Para pelaku sempat menolak saat dibawa ke kantor polisi.
Para pelaku ditangkap usai mendapat laporan dari warga. Kini para pelaku telah diamankan ke Mapolsek Duren Sawit
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow