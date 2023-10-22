Tiga orang pria mencuri besi proyek pembangunan JPO Stasiun Pondok Kopi, Jaktim. Ketiganya ditangkap saat hendak menjual barang curian.

Lokasi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Jaktim, Minggu (22/10). Para pelaku sempat menolak saat dibawa ke kantor polisi.

Para pelaku ditangkap usai mendapat laporan dari warga. Kini para pelaku telah diamankan ke Mapolsek Duren Sawit

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News