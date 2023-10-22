Pasangan Ganjar- Mahfud MD menjalani tes kesehatan pagi ini, Minggu (22/10). Pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakpus. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat untuk maju Pilpres 2024.

Mahfud MD terlihat tiba lebih dulu pada pukul 07.05 WIB. Ia menggunakan baju batik berwarna coklat.

Tak berselang lama, Ganjar Pranowo pun tiba di RSPAD. Ia menggunakan baju berwarna putih dan celana hitam. Kehadiran keduanya disambut oleh Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News