Tidak banyak yang tahu sejarah dibalik kesuksesan seorang Atta Halilintar. Anak sulung dari 11 bersaudara dari keluarga Gen Halilintar ternyata mengawali karirnya sebagai penjual sandal dan juga menjual sim card saat masih tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tidak hanya sebagai pedagang kaki lima, namun juga suami Aurel ini pernah putus sekolah sewaktu SMP. Namun kini Atta memilih ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi meski sudah terbilang sukses.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News