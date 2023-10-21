...

Mengungkap Jejak Kesuksesan Atta Halilintar yang Hanya Lulusan Sekolah Menengah Pertama

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 22:45 WIB
Tidak banyak yang tahu sejarah dibalik kesuksesan seorang Atta Halilintar. Anak sulung dari 11 bersaudara dari keluarga Gen Halilintar ternyata mengawali karirnya sebagai penjual sandal dan juga menjual sim card saat masih tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
Tidak hanya sebagai pedagang kaki lima, namun juga suami Aurel ini pernah putus sekolah sewaktu SMP. Namun kini Atta memilih ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi meski sudah terbilang sukses. 

