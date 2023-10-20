...

Josep Gombau Berambisi Bawa Persebaya Curi Poin Penuh di Kandang Bali United

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 10:40 WIB
Persebaya melakukan persiapan jelang menghadapi Bali United pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (20/10) Sore.
 
Pelatih Bajul Ijo, Josep Gombau mengatakan ini merupakan laga krusial bagi kedua tim. Namun, ia berharap anak asuhnya mampu memberikan penampilan terbaik untuk bisa mencuri angka penuh di kandang lawan.
 
Persebaya berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 22 poin.
 
Kontributor :  Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Febry Rachadi

