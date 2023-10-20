Pengacara kondang, Hotman Paris, menggelar pesta ulang tahun yang ke-64 di H Club, SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Jum'at (20/10/2023). Acara ulang tahun Hotman Paris ini dihadiri sebanyak 1000 anak yatim dan difabel.

Hotman sendiri memiliki alasan mengundang anak yatim karena ingin memberikan inspirasi kepada mereka untuk selalu optimis dalam mencapai mimpinya. Tak hanya itu, dalam acara ulang tahunnya Hotman juga mengundang penyanyi Putri Ariani.

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

