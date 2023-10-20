Sebuah bengkel knalpot dan lapak barang bekas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes terbakar pada jumat (20/10/2023) malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan.

Api diduga berasal dari tempat usaha warung tegal (warteg) yang sedang membakar sampah. Api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil dikerahkan untuk pemadaman api.

(mhd)

