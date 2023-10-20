Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (20/10/2023) malam.

Saat ditanya mengenai pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani Olly mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Olly juga mengaku tidak mengetahui isu Gibran yang akan menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

(mhd)

