Sebuah pabrik pengolahan kayu di Desa Codro, Pasiran, Lumajang terbakar hebat, Jumat (20/10).

Api diduga berasal dari limbah serbuk kayu yang terkena percikan api yang menjalar ke ruang produksi dan membakar kayu siap olah.

Petugas pemadam kesulitan memadamkan kobaran api karena banyak barang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

(fru)

