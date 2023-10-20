Massa mahasiswa mencoba merengsek ke arah gedung MK pada Jumat (20/10/2023) sore. Mereka mencoba menerobos beton dan kawat berduri di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Mahasiswa juga terlibat insiden dengan pihak kepolisian. Massa juga membakar ban tepat di atas beton barikade. Tak lama berselang, bahkan beberapa beton dan kawat berduri mereka runtuhkan sembari sesekali melempar botol ke arah Polisi.

Sebelumnya elemen mahasiswa memprotes kebijakan MK yang telah memperbolehkan kepala daerah menjadi Capres-Cawapres meski di bawah 40 tahun. Mereka juga merengsek naik ke atas Patung Kuda memasang banner bertuliskan penolakan.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

