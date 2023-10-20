Polda Metro Jaya kirim surat penyitaan dokumen Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berkaitan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyitaan dokumen telah mendapatkan penetpan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hal ini disampaikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Jumat (20/10/2023).

Dia belum membeberkan dokumen barang bukti apa saja yang disita. Namun Ade menegaskan semua dokumen yang disita telah mendapat penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai prosedur yang berlaku.

Diketahui, nama eks Mentan SYL terseret kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK saat pengusutan di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021 lalu. Kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023.

Kendati demikian, Ade enggan mengungkapkan siapa sosok yang membuat dumas tersebut. Ia berdalih hal ini demi menjaga kerahasiaan pelapor yang diterima Polda 12 agustus 2023.

Reporter : Irfan Maruf

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News