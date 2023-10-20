Aksi pembobolan mesin ATM di Krian Sidoarjo, Jatim, terekam CCTV. Pelaku masuk ruang ATM dan menyemprot CCTV dengan cat semprot.

Pelaku DAS (25) dan MR (22) merupakan sepasang kekasih yang terjerat pinjol. Pelaku membawa mesin las dan mengaku belajar bobol ATM dari YouTube. Saat ini, Jumat (20/10) kedua pelaku diperiksa di kantor polisi.

Kontributor: Pramono Putra

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

