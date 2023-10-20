...

Beredar Video Satgas Damai Cartenz Evakuasi Korban Tewas dan Selamat Serangan KKB di Kabupaten Puncak

Nathan Making, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 08:40 WIB
Video amatir merekam Satgas Damai Cartenz mengevakuasi korban tewas. TKP lokasi pembangunan Puskesmas di Kepala Air, Kabupaten Puncak, Papua.
 
Selain korban tewas petugas bersenjata lengkap juga mengevakuasi korban selamat. Korban selamat sempat terkena panah, lari dan sembunyi di semak-semak.
 
Sebelumnya, KKB serang pekerja proyek pembangunan puskesmas satu orang tewas. KA Ops Damai Cartenz Kombes Pol FAizal Ramadhani membenarkan hal itu, Jumat (20/10).
 
Kontributor: Nathan Making
Produser: B.Lilia Nova

