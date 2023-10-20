Video amatir merekam Satgas Damai Cartenz mengevakuasi korban tewas. TKP lokasi pembangunan Puskesmas di Kepala Air, Kabupaten Puncak, Papua.

Selain korban tewas petugas bersenjata lengkap juga mengevakuasi korban selamat. Korban selamat sempat terkena panah, lari dan sembunyi di semak-semak.

Sebelumnya, KKB serang pekerja proyek pembangunan puskesmas satu orang tewas. KA Ops Damai Cartenz Kombes Pol FAizal Ramadhani membenarkan hal itu, Jumat (20/10).

Kontributor: Nathan Making

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

