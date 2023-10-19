Chicco Jerikho adalah salah satu artis yang sukses berbisnis dari hobi olahraga. Ia mengaku awalnya hanya berolahraga untuk tuntutan peran.

Namun, Chicco baru merasakan manfaatnya saat terkena badai sitokin. Menurut dokter, Chicco lekas pulih dari gejala post-covid karena rajin berolahraga.

Pengalaman itulah yang mendorongnya membuka fasilitas Gym.

