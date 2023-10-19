KKB Papua kembali melakukan teror dengan membunuh 7 pendulang emas di Kali Distrik Seradala, Yahukimo, Papua.

Satgas Damai Cartenz telah berhasil mengevakuasi 45 pekerja pendulang dari lokasi dan masih melakukan penyisiran untuk mencari pendulang yang selamat.

Saat ini para korban selamat telah dievakuasi ke Polres Yahukimo untuk dimintai keterangan terkait aksi penyerangan oleh KKB Papua.

(fru)

