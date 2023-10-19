Ganjar - Mahfud akan mendaftar ke KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (19/10). Di halaman Tugu Proklamasi, Pegangsaan, terparkir Cadillac Fleetwood 75 Limosin.

Mobil itu merupakan kendaraan dinas terakhir era kepresidenan Soekarno. Mobil pelat B 2847 STQ limosin hitam akan digunakan Ganjar-Mahfud ke KPU.

Kehadiran mobil itu menarik perhatian simpatisan dan tokoh untuk berfoto. Salah satunya, budayawan senior Butet Kartaredjasa yang ikut berswafoto.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: B. Lilia Nova

