Cadillac Fleetwood 75 Limosin, Mobil Dinas Soekarno akan Digunakan Ganjar-Mahfud Daftar ke KPU

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 09:45 WIB
Ganjar - Mahfud akan mendaftar ke KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (19/10). Di halaman Tugu Proklamasi, Pegangsaan, terparkir Cadillac Fleetwood 75 Limosin. 
 
Mobil itu merupakan kendaraan dinas terakhir era kepresidenan Soekarno. Mobil pelat B 2847 STQ limosin hitam akan digunakan Ganjar-Mahfud ke KPU.
 
Kehadiran mobil itu menarik perhatian simpatisan dan tokoh untuk berfoto. Salah satunya, budayawan senior Butet Kartaredjasa yang ikut berswafoto.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: B. Lilia Nova

