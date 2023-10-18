...

Lionel Messi Cetak Brace untuk Argentina, Samai Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 15:00 WIB
Lionel Messi mencetak brace untuk membawa Argentina kalahkan Peru 2-0 pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Messi yang kembali tampil sebagai starter langsung membuat dua gol dalam rentang 10 menit (32', 42') di paruh pertama.
 
Tambahan dua gol itu membuat kapten tim Tango torehkan sejarah sebagai top skorer kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan 31 gol. Tak hanya itu, Messi kini samai duo striker Timnas Indonesia Dimas Drajad dan Ramadhan Sananta memuncaki daftar top skorer Kualifikasi Piala Dunia 2026.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Berita Terkait

