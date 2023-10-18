Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo tiba di Kantor PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10). Kehadiran HT untuk menghadiri pengumuman cawapres Ganjar Pranowo.
HT tiba pada pukul 09.00 WIB berkemeja putih berlogo Partai Perindo. HT disambut Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq bersama elite partai.
Sejumlah tokoh juga terlihat datang menyusul HT.
Reporter: Felldy Utama
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
