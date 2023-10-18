...

Situasi Arus Lalin Jalan Diponegoro Ramai Lancar Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 09:41 WIB
Jelang pengumuman pendamping Ganjar Pranowo, arus lalin ramai lancar. Terpantau Jalan Diponegoro, Menteng, Jakpus, ramai lancar, Rabu (18/10). 
 
Arus lalin arah Salemba Raya maupun Bundaran HI ada sedikit antrean. Demikian pula di Jalan Pengangsaan dan putaran balik depan Kantor PDIP.
 
Polisi berjaga dan mengatur lalu lintas di Jalan Diponegoro, Menteng. Acara diawali makan bersama dan pertemuan ketum partai politik.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

