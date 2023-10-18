...

Viral Pengendara Mobil SUV Berpelat Nomor Polri Berkendara Arogan dan Mengancam Pengemudi Lain

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 07:43 WIB
Sebuah mobil SUV berpelat dinas Polri ini mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Aksi kejar-kejaran ini terekam kamera dashboard mobil di Jl Jembatan Tiga Raya, Penjaringan. Bahkan pengemudi mobil SUV sempat mengeluarkan sebuah tongkat besi untuk mengancam
 
Kapolres Metro Jakarta Utara mengatakan, saat dilakukan pengecekan, nomor pelat mobil tersebut tidak terdaftar di nomor logistik Polri. Kini polisi masih terus berupaya melakukan identifikasi terhadap pengemudi.
 
Reporter: Sofyan Firdaus 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

