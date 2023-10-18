Sebuah mobil SUV berpelat dinas Polri ini mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Aksi kejar-kejaran ini terekam kamera dashboard mobil di Jl Jembatan Tiga Raya, Penjaringan. Bahkan pengemudi mobil SUV sempat mengeluarkan sebuah tongkat besi untuk mengancam

Kapolres Metro Jakarta Utara mengatakan, saat dilakukan pengecekan, nomor pelat mobil tersebut tidak terdaftar di nomor logistik Polri. Kini polisi masih terus berupaya melakukan identifikasi terhadap pengemudi.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News