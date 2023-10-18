TPN GP bakal mengumumkan cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Rabu (18/10). Nama Menkopolhukam Mahfud MD santer terdengar mendampingi Ganjar.

Rumah dinas Mahfud MD di Jalan Diponegoro, Jakpus, terlihat ramai. Pukul 06.20 WIB, motor patroli sudah bersiap di halaman.

Mobil nopol B 1990 SIK keluar dari rumah dinas Mahfud MD dengan pengawalan. Setelah mobil berangkat keadaan rumah dinas Mahfud MD kembali sepi

Reporter: Riana Rizkia

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

