TPN GP bakal mengumumkan cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Rabu (18/10). Nama Menkopolhukam Mahfud MD santer terdengar mendampingi Ganjar.
Rumah dinas Mahfud MD di Jalan Diponegoro, Jakpus, terlihat ramai. Pukul 06.20 WIB, motor patroli sudah bersiap di halaman.
Mobil nopol B 1990 SIK keluar dari rumah dinas Mahfud MD dengan pengawalan. Setelah mobil berangkat keadaan rumah dinas Mahfud MD kembali sepi
Reporter: Riana Rizkia
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
