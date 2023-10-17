Tyronne del Pino kembali berlatih bersama skuad Persib Bandung. Terlihat, pemain asal Spanyol itu hadir dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pesepak bola 32 tahun itu menghilang selama empat bulan akibat cedera parah.

Posisi yang ditinggalkannya pada awal musim sudah diisi oleh Levy Madinda yang tampil baik. Kini, masa depan Tyronne del Pino bersama Persib di tangan pelatih Bojan Hodak. Apakah ia akan dipertahankan atau dilepas. Mengingat, kuota pemain asing Persib sekarang sudah penuh terisi.

Produser: Febry Rachadi

