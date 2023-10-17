DPC PDI Perjuangan Kota Solo memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berada di barisan pemenangan Capres Ganjar Pranowo. Gibran berpeluang untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 meski usianya masih di bawah 40 tahun karena pengalaman sebagai kepala daerah.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa sampai saat ini Gibran masih setia sebagai kader PDIP. Rudy memastikan putusan MK tidak akan berpengaruh pada tingkat kesolidan kader

Kontributor: Septyantoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News