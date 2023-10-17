...

Korban Luka Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis 31 Orang

Budi Utomo, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 22:45 WIB
Proses evakuasi masih terus dilakukan usai anjloknya KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di Wates, Selasa (17/10)
 
Sementara, data penumpang yang mengalami luka-luka sebanyak 31 orang, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga mendirikan 2 pos, untuk informasi dan untuk petugas evakuasi.
 
Sementara, PT KAI melakukan perubahan pola operasi untuk memperlancar jadwal kereta api yang melewati Wates.
 
Kontributor: Budi Utomo

(rns)

