Proses evakuasi masih terus dilakukan usai anjloknya KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di Wates, Selasa (17/10)
Sementara, data penumpang yang mengalami luka-luka sebanyak 31 orang, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga mendirikan 2 pos, untuk informasi dan untuk petugas evakuasi.
Sementara, PT KAI melakukan perubahan pola operasi untuk memperlancar jadwal kereta api yang melewati Wates.
Kontributor: Budi Utomo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow