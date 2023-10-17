Beginilah suasana di Stasiun Tugu, Yogyakarta setelah insiden anjloknya KA Argo Semeru. Semua jadwal perjalanan KA dari Stasiun Tugu, Yogyakarta menuju ke arah barat seperti Kutoarjo, Purwokerto, Bandung dan Jakarta menjadi terganggu pada Selasa (17/10/2023).

Bahkan, untuk jadwal KA Jarak dekat relasi stasiun Yogyakarta- Kutoarjo terpaksa tidak dioperasikan.

Akibatnya banyak calon penumpang mengeluh karena terlambat berangkat selama berjam-jam. Sehingga mereka memilih untuk refund atau beralih ke transportasi lain atau mengubah jadwal keberangkatan.

Reporter : Heru Trijoko

Produser: Reza Ramadhan

