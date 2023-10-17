Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, RRT, pada Selasa, 17 Oktober 2023.

Presiden Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis antara Indonesia-RRT dalam 10 tahun terakhir. Presiden menilai kerjasama regional dan internasional Indonesia-RRT bisa menguat dengan perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utamanya.

