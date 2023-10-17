Tawuran antar kelompok remaja terjadi di Tanggul Laut, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (16/10/2023) sore. Aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan batu ini sempat direkam warga sekitar.

Akibatnya tawuran ini, banyak atap rumah warga rusak akibat lemparan batu dari remaja tersebut. Banyaknya remaja yang ikut dalam tawuran ini membuat warga tidak berani membubarkan.

Tawuran ini pun menjadi pemandangan yang biasa di kawasan ini. Warga meminta polisi bisa menindak para pelaku.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

