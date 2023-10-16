...

Asyiknya Belajar Aksara dan Budaya Jawa Sekaligus Berwisata, Unik

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Senin 16 Oktober 2023 11:14 WIB
Menikmati wisata alam yang terletak di bawah kaki gunung memang menyejukan. Namun, ada yang unik dari desa Wisata Gunung Sari yang berada di Kabupaten Madiun, Jatim 
 
Wisatawan dapat mengenakan busana Jawa berupa jarik dan udeng di kepala.
 
Selain itu, diajarkan juga membuat hiasan dari janur atau daun kelapa yang biasa digunakan di berbagai hajatan.
 
 
Menariknya, tidak hanya membuat hiasan dari janur saja, namun wisatawan juga bisa belajar aksara Jawa dan menulisnya langsung di daun lontar.
 
 
  
Reporter : Arif Wahyu Efendi      
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

