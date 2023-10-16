...

Ribuan Warga Demo Pro-Palestina di Belanda

Betty Usman, Jurnalis · Senin 16 Oktober 2023 20:15 WIB
Ribuan demonstran pro-Palestina melakukan protes di Amsterdam, Minggu 15/10. Massa mendengarkan pembicara, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan dukungan pada Palestina.
 
Polisi tidak melaporkan adanya kejadian signifikan selama demonstrasi tersebut. Serangan udara Israel di Gaza setelah Hamas membombardir Israel pada 7 Oktober.
 
Warga Palestina di wilayah pesisir terkepung dan berjuang mendapatkan makanan, air dan keamanan jelang serangan darat Israel yang diperkirakan akan terjadi.
 
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 2.670 warga Palestina tewas dan 9.600 orang terluka.
Jumlah korban ini lebih banyak dibandingkan perang Gaza tahun 2014, yang berlangsung 6 minggu. Hal ini menjadikan ini yang paling mematikan dari lima perang Gaza bagi kedua belah pihak.

