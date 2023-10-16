Aksi pencurian isi kotak amal khusus yatim piatu di sebuah masjid di Pancoran Mas, Kota Depok terekam CCTV.

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat menyebut kejadian serupa sering terjadi sejak masjid berdiri pada tahun 1980-an. Kejadian terbaru ini terjadi tanpa ada perusakan. Hal ini karena pelaku diduga mengetahui lokasi penyimpanan kunci kotak.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

