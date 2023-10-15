Pembalap Ducati Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Indonesia 2023 yang berlangsung di sirkuit Mandalika.

Start dari posisi ke-13, sang juara bertahan tampil mengesankan dengan merebut podium pertama. Bagnaia finis di depan Maverick Vinales dari Aprilia (+0,306 detik)

dan Fabio Quartararo dari Yamaha (+0,433 detik).

Hasil ini membuat Bagnaia kembali merebut puncak klasemen,

usai pesaing terdekat Jorge Martin terjatuh di 8 lap tersisa.

-----------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News