Start dari Posisi 13, Pecco Bagnaia Juara MotoGP Indonesia 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 15:15 WIB
Pembalap Ducati Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Indonesia 2023 yang berlangsung di sirkuit Mandalika.
 
Start dari posisi ke-13, sang juara bertahan tampil mengesankan dengan merebut podium pertama. Bagnaia finis di depan Maverick Vinales dari Aprilia (+0,306 detik) 
dan Fabio Quartararo dari Yamaha (+0,433 detik).
 
Hasil ini membuat Bagnaia kembali merebut puncak klasemen,
usai pesaing terdekat Jorge Martin terjatuh di 8 lap tersisa. 
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

