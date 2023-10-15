Warga dibuat resah akibat kemunculan buaya air tawar di Desa Gasing Kab. Banyuasin (15/10). Buaya tersebut berukuran cukup besar dengan panjang 6 meter. Predator ini kerap muncul ke aliran sungai di dekat tempat tinggal warga
Sungai tersebut memang bagian dari warga untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Walau di Desa Gasing belum memakan korban, namun warga cukup was-was karena buaya ini sering muncul. Diketahui buaya telah memakan korban jiwa di beberapa wilayah sungai di Banyuasin
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow