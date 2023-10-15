Warga dibuat resah akibat kemunculan buaya air tawar di Desa Gasing Kab. Banyuasin (15/10). Buaya tersebut berukuran cukup besar dengan panjang 6 meter. Predator ini kerap muncul ke aliran sungai di dekat tempat tinggal warga

Sungai tersebut memang bagian dari warga untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Walau di Desa Gasing belum memakan korban, namun warga cukup was-was karena buaya ini sering muncul. Diketahui buaya telah memakan korban jiwa di beberapa wilayah sungai di Banyuasin

(fru)

