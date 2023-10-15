...

Wapres Ma'ruf Amin Kutuk Agresi Israel ke Palestina yang Sebabkan Korban Jiwa

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 12:05 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengutuk serangan Israel ke Palestina usai memanasnya konflik di jalur Gaza yang menewaskan ribuan orang. Hal itu disampaikan saat acara Haul Akbar KH Abdul Wahab Chasbullah ke-52 di Masjid Istiqlal, Minggu (15/10/2023). 
 
Diketahui setidaknya 2.269 warga Palestina tewas dan 9.814 lainnya terluka akibat serangan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Akira Aulia W

