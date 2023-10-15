Sebuah minibus menabrak tiga gerobak pedagang, Minggu (15/10) dini hari. Lokasi di Jalan Mawar, Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam video tampak warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku.

Beruntung beberapa warga lain mencoba menghalau. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk.

Diketahui akibat insiden ini lima orang mengalami luka-luka. Sang sopir kini telah diamankan pihak kepolisian.

Kontributor: Denhelmi

Produser: Akira Aulia W

