Kebakaran lahan masih marak terjadi di Kota Palangka Raya, Kalteng. Seperti yang terjadi di Jalan RTA Milono KM 7 Gang Banjar, Palangka Raya. Kondisi lahan kering dan cuaca yang ekstrem membuat kobaran api cepat menjalar.

Petugas gabungan dan warga berupaya melakukan pemadaman meski terkendala sumber air. Belum diketahui penyebab terbakarnya lahan yang mengancam rumah warga.

Namun, diduga dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kontributor: Ade Sata

Produser: Akira Aulia W

(fru)

