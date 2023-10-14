Dua pembalap Aprilia Racing Team, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales, menjalani sesi latihan bebas MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/10/2023).

Sejumlah persiapan dilakukan oleh para mekanik Aprilia Racing Team sebelum sesi latihan bebas dimulai. Suasana tegang dan tinggkat kesibukan tinggi di paddock pun sudah mulai terasa meski para pembalap baru memasuki sesi latihan bebas 2.

Hasil kualifikasi 2, Vinales finis di posisi kedua yang catatan waktunya terpaut 0,031 detik di belakang Luca Marini. Disusul rekan setim Vinales di Aprilia Aleix Espargaro di posisi ketiga dengan selisih 0,154 detik

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

