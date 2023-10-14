Warga Desa Muara Sugih, Tanjung Lago, Banyuasin mendadak heboh. Pemicunya warga menemukan mayat dengan tubuh sudah jadi kerangka.

Warga yang penasaran berdatangan ke TKP dan ingin melihat kondisi jenazah. Jenazah ditemukan warga bernama Sibon saat membersihkan rumput parit.

Kondisi jenazah saat ditemukan kepala sudah menjadi tengkorak dan tenggelam. Saat ini, Sabtu (14/10) identitas jenazah dan penyebab kematian belum diketahui.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News