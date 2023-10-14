...

Resmi Deklarasikan Dukungan ke Prabowo, Ketum Projo Berikan Jaket

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 22:00 WIB
Relawan Projo resmi mendeklarasikan dukungan untuk Bacapres Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di kediaman Prabowo, Jakarta, Sabtu (14/10).
 
Usai deklarasi, Budi Arie memberikan jaket kepada Prabowo sebagai simbol pemberian dukungan. Dari sambutan Presiden Jokowi, Budi menyimpulkan Projo sepakat mendukung Prabowo sebagai presiden di pilpres 2024. 
 
Sebelumnya, digelar Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (14/10) hari ini. Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan seluruh ketum partai koalisi hadir dalam Rakernas VI Projo.

