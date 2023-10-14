...

Ikan Pari Raksasa Ditemukan Terdampar di Mamuju Tengah, Warga Geger

Wahid, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 20:36 WIB
Kemunculan ikan pari raksasa di pinggir pantai gegerkan warga Desa Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah. Ikan pari dengan berat 100 kg itu ditemukan dengan posisi badan terbalik dan masih bergerak
 
Seorang nelayan berkata saat ia akan pergi melaut tiba-tiba ia melihat ikan pari tersebut. Warga menduga pari tersebut sedang berburu makanan di musim kemunculan ikan seribu
 
Namun, tertinggal oleh rombongan pari lainnya dan akhirnya terdampar di pinggir pantai. Menurut warga ikan pari tersebut akan berdampak gatal dan alergi jika dikonsumsi
 
Akhirnya warga bekerja sama melepaskan ikan pari tersebut kembali ke laut

(fru)

