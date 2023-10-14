Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi mencapai 1.155 hektare. Namun, Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2019. Jumlah lahan yang terbakar tahun ini hanya 0,73% dibanding tahun 2019 lalu.

Sementara itu, Polda Jambi juga telah menetapkan 12 pelaku karhutla. Yang terbanyak pelaku berada di Kabupaten Batanghari.

Reporter : Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

