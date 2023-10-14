Ikan pari raksasa dengan berat 100 kg tiba-tiba terdampar di pinggir pantai Patulana, Mamuju. Dari rekaman video amatir terlihat ikan pari berukuran besar masih terus bergerak. Hal ini pun menjadi tontonan warga sekitar.

Diduga ikan pari raksasa ini sedang mencari makan di musim kemunculan ikan penja. Sehingga tertinggal dari rombongan pari lain sebelum akhirnya terdampar.

Menurut warga jenis ikan pari tersebut akan berdampak gatal jika dikonsumsi. Sehingga warga melepaskan kembali ke laut.

Reporter: Wahid

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

