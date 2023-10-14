...

Kabur Usai Tabrak Pengendara Motor, Minibus Ringsek Tabrak Separator di Kebayoran Lama

Rizki Falupi, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 08:30 WIB
Sebuah minibus menabrak separator busway di ruas Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama. Bus ini terlihat ringsek pada Sabtu (14/10/202) dini hari.
 
Menurut saksi kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan pria ini melaju dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau.
 
Pengemudi melaju kencang berusaha melarikan diri dari kejaran massa karena sebelumnya menabrak pengendara sepeda motor. Beruntung pengemudi minibus tersebut selamat atas insiden ini. Namun, pengendara motor yang ditabraknya mengalami luka-luka hingga dibawa ke RS terdekat
 
Reporter : Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

