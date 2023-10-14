Sebuah minibus menabrak separator busway di ruas Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama. Bus ini terlihat ringsek pada Sabtu (14/10/202) dini hari.

Menurut saksi kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan pria ini melaju dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau.

Pengemudi melaju kencang berusaha melarikan diri dari kejaran massa karena sebelumnya menabrak pengendara sepeda motor. Beruntung pengemudi minibus tersebut selamat atas insiden ini. Namun, pengendara motor yang ditabraknya mengalami luka-luka hingga dibawa ke RS terdekat

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

