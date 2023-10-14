...

Tak Terima Istri Dikejar Anjing, Bule Rusia Hajar Warga Lokal di Bali

Bagus Alit, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 08:00 WIB
WNA asal Rusia Grigori Krasnoshtanov (42) digiring petugas Polsek Kuta Selatan. Bule Rusia ini ditangkap karena menganiaya warga setempat hingga babak belur. Ia tak dapat menahan emosinya hanya karena istrinya dikejar anjing milik korban.
 
Dalam keadaan kalap Grigori langsung memukuli anjing tersebut di pekarangan rumah korban. Saat korban berusaha menghentikan, pelaku langsung melampiaskan amarahnya. Akibat aksi brutalnya pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara
 
Reporter : Bagus Alit 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

