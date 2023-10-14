Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal ini berdasarkan informasi dari Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo, Sabtu (14/10/2023).

Gembong menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Pertamina pada pukul 01.32 WIB dini hari. Rencananya jenazah Gembong Warsono akan dikebumikan di Taman Pemakaman Tanah Kusir.

*source: YouTube/Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News