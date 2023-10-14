...

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 07:40 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal ini berdasarkan informasi dari Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo, Sabtu (14/10/2023).
 
Gembong menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Pertamina pada pukul 01.32 WIB dini hari. Rencananya jenazah Gembong Warsono akan dikebumikan di Taman Pemakaman Tanah Kusir.
 
*source: YouTube/Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta
 
Reporter : Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

