Budi Waseso Enggan Tanggapi Rumor Dirinya jadi Menteri Pertanian

Rizky Falupi, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 06:45 WIB
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso enggan menanggapi rumor dirinya akan menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo.
 
Budi menegaskan dirinya masih mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan pangan.
 
Diketahui, Syahrul Yasin Limpo telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian karena menghadapi permasalahan hukum.
 
Presiden Jokowi kemudian menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian.
 
