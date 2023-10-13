...

Firli Dikabarkan Menghilang Usai Polda Metro Jaya Naikan Kasus Pemerasan SYL, Ini Kata Pimpinan KPK

Nur Khabibi, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 21:10 WIB
Keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri "menghilang" di tengah penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan jika Ketua Lembaga Anti-rasuah tersebut sejauh ini selalu hadir di gedung KPK.
 
Firli terus mengikuti setiap perkembangan kasus korupsi yang bergulir di lembaganya, termasuk memantau setiap konferensi pers.
 
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dijadwalkan akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasaan kepada Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK.

(fru)

